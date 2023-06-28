News More News
ago basketball Edit

2024 Rivals150 has several Dayton targets

Matt Schwade • FlyerHoops
Editor
@FlyerHoops

The Rivals150 for the class of 2024 was recently updated and here is a list of the Dayton targets that found themselves on this exclusive list.

FULL LIST OF THE 2024 RIVALS150

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}