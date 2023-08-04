News More News
ago basketball Edit

Conference Rumblings

Matt Schwade • FlyerHoops
Editor
@FlyerHoops

Here is the latest rumblings that FlyerHoops is hearing in a very volatile college landscape and how conference alignment may impact Dayton.

Treat this like a War Room post. We ask only one thing of those who read these posts: Everything that is reported in the thread, stays on the thread. Sometimes the info is sensitive enough that it simply doesn't need to be passed on beyond this site.

This is a special feature for our subscribers only. The reason why it is posted on the premium board is because that's the only way to ensure that the info stays exclusive to Dayton Flyer fans.

Those who already have valid Premium Internet subscriptions, you can click the link below and go to the latest info on conference realignment.

8/4/2023: Conference Update

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}