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War Room Update

Matt Schwade • FlyerHoops
Editor
@FlyerHoops

FlyerHoops updates the thread with the latest news surrounding information that was released in last week's War Room.

We ask only one thing of those who read these posts: Everything that is reported in The War Room must stay in The War Room. Sometimes the info is sensitive enough that it simply doesn't need to be passed on beyond this site.

This is a special feature for our subscribers only. The reason why it is posted on the premium board is because that's the only way to ensure that the info stays exclusive to Dayton Flyer fans.

08/28/2023:War Room Update

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